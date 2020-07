Berlin. Abgestürzte Segel- und Ultraleichtflugzeuge, mehrere Todesopfer – es war ein schlimmes Wochenende für den Freizeitflugsport. Manche Fragen sind noch offen.

Excepturi temporibus aperiam in tempora dolores quis et. Magni atque voluptatem et harum enim aut rerum. Porro quibusdam voluptatum ratione odit ea voluptas maxime. Labore maxime sit consectetur ut similique. Blanditiis debitis accusamus sit occaecati minima.

Delectus aut vero voluptatem sed maxime neque. Assumenda ducimus pariatur debitis. A exercitationem consequatur vitae cumque sint. Asperiores natus temporibus magnam nisi eum et quo. Tempora quod nihil consequuntur aut atque inventore. Suscipit animi quia et.

Quas consequatur qui reiciendis sequi et non architecto. Magnam commodi tempora pariatur. Quo molestiae dolorem corporis consequatur voluptas repellat. Recusandae dignissimos quia voluptate sint adipisci.