Bereits Ende Mai sollen zehntausende Tonnen Öl aus einem Heizkraftwerk in die Gewässer geraten sein. 6000 Tonnen versickerten demnach im Boden.

Kirill Kukhmar/TASS/dpa

Moskau. In der russischen Industrieregion Norilsk in der Nähe des Nordpolarmeeres sind erneut große Mengen Kraftstoff in die Umwelt gelangt. Zuletzt häuften sich in der russischen Tundra die Umweltskandale.