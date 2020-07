Haltern am See. Beim Absturz zweier Segelflieger im Münsterland sind zwei Männer ums Leben gekommen.

Vermutlich handle es sich um die Piloten, sagte eine Polizeisprecherin.

Retter fanden die beiden Toten am Samstagmittag in einem Waldgebiet zwischen Haltern und Dülmen bei den Wracks. Die Ursache für den Absturz war noch unklar. Ein Zusammenstoß in der Luft oder auch Berührungen mit Baumwipfeln seien möglich, hieß es. Zeugen hatten nach dem Unglück die Polizei alarmiert.