Offenbach am Main. Das wechselhafte Wetter in Deutschland macht eine kurze Pause.

Doch echtes Sommergefühl ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch in den kommenden Tagen kaum möglich. Lediglich im Südwesten werden ab Sonntag 25 bis 28 Grad erreicht. Sonst bleibt es „eher bei gedämpften Höchstwerten unter der sommerlichen 25-Grad-Grenze“, sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach.

Ursache für das kurze Zwischenspiel ist Hoch „Yoann“, das vor allem am Montag für ruhiges und auch weitgehend trockenes Wetter sorgt. In der Mitte und im Süden scheint dabei häufig die Sonne - am Oberrhein sogar bei bis zu 29 Grad.

Am Dienstag und Mittwoch übernehmen atlantische Tiefdruckgebiete schon wieder die Regie und läuten eine Rückkehr zum unbeständigen Wetter ein.