Berlin. Das Model aus Niedersachsen ist Mutter geworden. Ihre kleine Tochter soll Zoe heißen (Leben).

Das Model Lena Gercke (32) ist Mutter geworden. „Willkommen auf der Welt, kleines Mädchen Zoe“, schrieb Gercke am Freitag auf Instagram. „Worte können nicht beschreiben, wie dankbar wir sind.“

Es ist Gerckes erstes Kind. Die Geburt des Töchterchens sei das beste Geburtstagsgeschenk für den Vater, schrieb sie weiter.

Offenbar kam die kleine Zoe just am 35. Geburtstag des Papas am vergangenen Montag zur Welt. Gerckes Freund Dustin Schöne postete am Freitag auf Instagram ebenfalls ein Foto, das Hände einer Frau, eines Mannes und eines Babys zeigt. Dazu schrieb er: „Das beste Geburtstagsgeschenk, das man sich wünschen kann.“ Seinen Instagram-Eintrag versah er mit den Daten 06.07.1985 und 06.07.2020.

Gercke moderierte zuletzt unter anderem die Castingshow „The Voice of Germany“ und war - ebenfalls auf ProSieben in der Show „Das Ding des Jahres“ zu sehen. Sie wuchs im niedersächsischen Cloppenburg auf und gewann 2006 die erste Staffel von Heidi Klums Castingshow „Germany's Next Topmodel“ (GNTM). In der Vergangenheit war sie unter anderem mit dem Fußballer Sami Khedira liiert.