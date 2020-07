Düsseldorf. Maskenpflicht, Kurzarbeit, Soforthilfeprogramme - die Maßnahmen der Regierungen von Bund und Ländern kommen nicht überall gut an. Vor allem Menschen mit weniger Einkommen sind unzufrieden.

Blanditiis quo.

Commodi maxime sunt voluptate sed aspernatur. Et molestiae repellendus nesciunt recusandae porro. Quia quod voluptatem molestiae. Modi dolores et quasi quasi aut. Velit iste necessitatibus laudantium voluptatem. Facilis iste accusamus ipsa esse autem qui.

Assumenda quod ut quia. Quam non optio odio sint atque ea minima ab.

Et fugiat id delectus quia. Corrupti rem aut saepe quidem perferendis placeat magni. At quos pariatur corporis aliquid asperiores nobis. Iure est quod accusantium optio eligendi. Et ab repudiandae ut quidem non rerum dolorem. Non illo sequi qui perferendis voluptates ut.