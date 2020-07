Das Forschungsschiff musste von der afrikanischen Küste zurück bis nach Norwegen fahren.

Diana Zaera/Institute of Marine Research /dpa

Bergen. Wissenschaftler wollten eigentlich vor der Westküste Afrikas Tierbestände erforschen - und konnten durch Corona plötzlich nirgends mehr an Land gehen. So verschlug es sie bis nach Bergen am Nordatlantik.