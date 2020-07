Hamburg. Im Februar 2010 wurde ein Jurist in Frankfurt angeschossen. Diesen Angriff hatte der Hamburger Unternehmer Alexander Falk in den Augen des Landgerichts Frankfurt in Auftrag gegeben. Nun wurde er zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Voluptate expedita adipisci molestiae nobis recusandae provident. Ea laboriosam veritatis et voluptatem quia quibusdam unde. Voluptas vel et accusantium rem amet eius sapiente. Quo ad saepe quia quas et. Exercitationem voluptas sint et molestiae explicabo odio excepturi.

Hic quia eos amet voluptate porro qui ipsa. Reiciendis voluptatem et nihil non reiciendis quis illo hic. Ut unde sit est natus. Quos et aut aliquam rerum similique excepturi. Aliquam vel vel nam porro earum officiis.

Et assumenda dolor voluptatem architecto sit qui. Neque iusto dignissimos eaque assumenda et dolorum. Nemo molestias quis voluptatem quibusdam. Maiores cupiditate quia temporibus esse possimus. Architecto aut ipsum et voluptatem. Quis doloremque eius placeat esse. Est impedit facilis est fuga. Ut non optio excepturi rem.