In der Rigaer Straße in Berlin werden Wohnungen durchsucht.

imago images/Jannis Große

Berlin. In Wohnungen eines Wohnprojekts in Berlin war es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern und der Polizei gekommen. Am Donnerstagmorgen durchsuchten nun Beamte die Wohnungen. Dabei gehe es einmal um eine gefährliche Körperverletzung und um eine Urkundenfälschung mit dem Ziel der Bereicherung.