New York. Dass Menschen aus Fernsehen, Film oder VIP-Welt US-Präsident werden wollen, ist keine Seltenheit in den USA. Den nächsten Anlauf nimmt Rapper Kanye West, der sein Vorhaben über Twitter mitgeteilt hatte. Nun verriet der 43-Jährige, welche Gedanken ihn bezüglich einer möglichen Kandidatur umtreiben.

