Minneapolis. Die Entrüstung nach dem Tod von George Floyd ist enorm. Neue Abschriften zeigen, dass er kurz vor seinem Tod den Polizisten, die ihn gewaltsam auf den Boden gedrückt hatten, mehr als 20 Mal "Ich kann nicht atmen" sagte – die Polizisten zeigten jedoch keine Reaktion.

