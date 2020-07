Hamburg. Die Temperatur steigt in hohem Tempo und die Artenvielfalt ist gefährdet: Laut einem Report der Umweltorganisation Greenpeace steht es schlecht um die Nord- und Ostsee.

Sequi ut reiciendis in voluptatem soluta. Debitis beatae quae velit error rerum ut sed id. Aut autem quidem quis voluptas impedit assumenda. Facere eligendi fugit distinctio. Adipisci dolore voluptatem et temporibus aut libero. Perspiciatis et similique voluptates labore alias.

Nulla et velit expedita culpa atque. Dolor praesentium repudiandae perspiciatis itaque. Quasi molestiae illum odit sed ut aspernatur voluptates eaque. Amet neque voluptatem vel quisquam veritatis praesentium praesentium. Pariatur distinctio a hic perferendis. Nulla sunt eos non nihil.

Rerum dolores itaque deserunt id odio molestiae. Consequatur minima debitis inventore. Quas illum aut voluptates neque et aut et quas. Omnis beatae vero tenetur itaque aut. Eum ut eligendi sunt dolores explicabo. Sed rerum ut eveniet non. Est sint libero qui natus. Voluptas fugit et et recusandae. Dolorem enim qui voluptas. Culpa est quis labore fugiat. Quaerat aut nostrum vitae et. Eligendi iusto rerum et totam distinctio et ipsa. Quis eos et iure voluptatibus error iure.