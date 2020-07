Vor dicht aneinander gedrängten Menschen – die meisten ohne Maske – hielt Donald Trump seine Reden.

dpa/Stephen Pingry

Washington. Bereits vor seiner ersten Kundgebung in der Corona-Krise ist US-Präsident Donald Trump kritisiert worden. Tausende Menschen besuchten seine Veranstaltung in Tulsa, in der Folge verzeichnet die Region einen deutlichen Anstieg an Corona-Neuinfektionen.