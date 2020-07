Unter der Dusche besonders kreativ: US-Rapper Kanye West.

Michael Wyke/FR33763 AP/dpa

New York. Per Twitter kündigte Kanye West am Wochenende an, ins Rennen um das Weiße Haus einsteigen zu wollen. Wie ernst er das meint, ist immer noch unklar - aber jetzt bekommt er Unterstützung und erzählt erstmals Details.