Kompromiss: BGH nimmt Vermieter und Mieter bei Schönheitsreparaturen in die Pflicht

Wer muss die Mietwohnung nach dem Auszug streichen – Mieter oder Vermieter? Der BGH urteilte nun in dieser Frage.

dpa/Christin Klose

Karlsruhe. Oft kommt es beim Aus- beziehungsweise Umzug aus der Mietwohnung zum Streit zwischen Mieter und Vermieter. Die Frage: Wer ist für die Schönheitsreparaturen in der Wohnung zuständig? Der Bundesgerichtshof urteilte am Mittwoch in dieser Frage.