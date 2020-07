Frankfurt/Main. Die Urlaubssaison ist im vollen Gange, viele Menschen wollen nach den Corona-Einschränkungen reisen. Das macht sich am Frankfurter Flughafen bemerkbar, wo sich die Passagierzahlen etwas erholen. Das übliche Niveau wird jedoch nach wie vor nicht erreicht.

