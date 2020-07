Gerhard Schröder hält Lehrkräfte nun doch nicht für "faule Säcke".

imago images/photothek

Berlin/Hannover. Im Jahr 1995 ließ sich der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder zu einer heftigen Kritik an Lehrkräfte hinreißen. "Ihr wisst doch ganz genau, was das für faule Säcke sind" sagte er in einem Schülerzeitungs-Interview. In seinem Podcast revidiert er seine Aussage.