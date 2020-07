Zürich. Eine Tierpflegerin des Züricher Zoos kam am Samstag ums Leben. Die 55-Jährige wurde in einem Gehege von einem Tiger angefallen und getötet. Wieso sie sich alleine im Gehege befand, ist nicht bekannt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

