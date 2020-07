Laut WHO sind die steigenden Coronazahlen kein Anzeichen einer zweiten Welle.

Fabrice Coffrini/KEYSTONE/dpa

Genf. Die jüngst wieder steigenden Zahlen an nachgewiesenen Corona-Infektionen in vielen Ländern sind nach Meinung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kein Anzeichen einer zweiten Welle.