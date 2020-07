Tote nach Explosionen in türkischer Feuerwerksfabrik

Rauchschwaden steigen nach Explosionen über einer Feuerwerksfabrik in der Türkei auf.

Uncredited/IHA/AP/dpa

Istanbul. In der Türkei werden etliche Menschen bei einem Vorfall in einer Feuerwerksfabrik verletzt - mehrere sterben. Immer wieder zünden Raketen und explodieren in einer dichten Rauchwolke.