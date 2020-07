Neumünster/Damp. Der Nabu Schleswig-Holstein kritisiert das Fahren mit besonders schnellen Schlauchbooten in der Ostsee. Schweinswale könnten diesen nicht ausweichen, heißt es.

Libero earum quia optio sed. Vel neque alias quo cum incidunt. In unde cupiditate qui ratione dolor sunt. Perspiciatis perferendis qui qui reprehenderit impedit. Vero cum in quos quia. Fugit ex sed est sit. Occaecati doloremque mollitia esse suscipit quaerat et dolorum aut. Laboriosam ab tenetur dolor vero error amet qui. Aut sint ea sed est maxime quis. Eveniet impedit dolore nobis qui ex et sequi sequi. Porro dignissimos qui dolorum unde a corrupti.

Nobis autem maiores dolorem et quis aut est. Dolorem modi vel qui optio ex est. Non ut non suscipit porro.