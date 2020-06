Düsseldorf. Nachdem der russische Finanzinvestor SCP die Kontrolle bei Real von der Metro übernommen hatte, wurde nun die Schließung von acht Filialen angekündigt. Betroffen seien knapp 700 Mitarbeiter.

