Sechs Tote bei Familientreffen: Prozess um Gewalttat in Rot am See beginnt

Weil er bei einem Familientreffen sechs Verwandte getötet und zwei weitere mit Schüssen schwer verletzt haben soll, muss sich ein 27-Jähriger von Montag (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Ellwangen verantworten.

Tom Weller/dpa

Ellwangen. Die Tat hatte viele Menschen entsetzt: Ein junger Mann soll im Januar in Rot am See einen Teil seiner Familie getötet haben. Mutter, Vater, Halbgeschwister, Onkel und Tante werden erschossen. Die Frage nach dem Warum beschäftigt den Ort heute noch – und nun auch ein Gericht.