Pierce Brosnan spielt in der Netflix-Komödie „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“ mit.

Ian West/PA Wire/dpa

New York. Schauspieler Pierce Brosnan glaubt nicht, dass er jemals seine Heimat Irland beim Eurovision Song Contest als Sänger vertreten wird - auch wenn er in dem Film „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“ mitspielt.