Blumen und Kerzen vor dem Tatort in Rot am See.

Tom Weller/dpa

Ellwangen (Jagst). Es ist fast genau ein halbes Jahr her, dass in Rot am See sechs Menschen getötet wurden. Der mutmaßliche Täter ist ein junger Mann, der einen Verwandten nach dem anderen erschossen haben soll. In dem kleinen Ort herrscht immer noch Fassungslosigkeit.