Tief „Sylvia“ bringt Gewitter - zumindest im Osten und im Südosten.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Offenbach am Main. Nachdem Tief „Sylvia“ am Samstag Wetterturbulenzen brachte, sind auch am Sonntag noch einmal teils schwere Gewitter möglich.