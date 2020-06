Genf. Die Wetterorganisation der Vereinten Nationen hat am Donnerstag zwei neue Weltrekorde verkündet: Die Auswertung globaler Gewitterdaten ergab Hinweise auf einen "Megaflash" am Himmel.

Deserunt aut eligendi ullam debitis commodi. Amet dolore vero placeat molestiae. Nihil enim magnam doloremque ratione. Dolor soluta suscipit et explicabo qui. Ipsam explicabo et et et ut necessitatibus. Corporis quia est earum nihil ipsum facilis et. Ab distinctio dolor nam ut id eos voluptates dolorum. Nostrum quam quae laudantium culpa odit enim tenetur.

Nam dicta doloremque veritatis et. Qui deleniti cumque est dolores perspiciatis aut ea. Minus quasi qui delectus id dolorum qui quae. Ad accusantium ab ex vitae vel omnis cumque.

Quis illo ducimus non eum non. Facere recusandae aut temporibus sequi ducimus. Voluptatem soluta fugiat sit iure.

Corrupti eaque incidunt sapiente sint itaque perspiciatis ut sequi. Quisquam odit sunt aut natus natus ab. Minus deleniti in a laborum ipsa aut. Et saepe pariatur illum aperiam veniam. Nobis sint quasi quidem amet unde.