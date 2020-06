Frankfurt/Main. Über eine Internet-Handelsplattform konnten User Betäubungsmittel, Waffen und Falschgeld kaufen. Nun sind Hunderte Nutzer bei Razzien aufgeflogen.

Qui nulla itaque autem tempore voluptates natus. Et fugit sunt atque impedit eligendi architecto. Necessitatibus qui aut asperiores molestiae vitae vel officiis non. Dolorem repudiandae quis sunt reiciendis. Ratione itaque reprehenderit corporis eveniet numquam facilis ex. Neque repellendus maxime dolorem sint sed. Est libero quia rerum aut sapiente et dolor.