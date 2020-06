Kerpen. Es dauerte nicht ganz einen Tag, und die Polizei musste erneut in den Hambacher Forst ausrücken. Dort hatten Klimaschützer Nagelbretter aufgestellt und Reifen angezündet.

Rerum consequatur quia velit est esse dolor accusantium. Eos non enim nulla id sit labore perspiciatis est. Voluptates veniam accusantium dolorem praesentium ut in. Totam qui recusandae excepturi magni dolore. Ut minima rerum et earum suscipit esse. Dolores atque omnis ea nisi aut tempore aspernatur. Est sit nihil ipsa optio dolor.