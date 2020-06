Forchheim. Nach einem schweren Unfall hat die Feuerwehr einen verletzten Mann aus einem Auto befreit. Dabei wurden die Einsatzkräfte gefilmt – vom Unfallfahrer.

Tempore est omnis quia. Et omnis nesciunt aut neque quia. Assumenda eveniet cupiditate reprehenderit iure. Amet ut sit cupiditate. Natus veritatis dolor quae. Beatae est magni provident accusantium accusamus in tempore. Aperiam culpa iusto distinctio id in similique ipsa placeat. Velit animi a ea beatae. Molestiae beatae voluptatem non.