Stuttgart: Das Bild der Polizei rückt in der Debatte in den Mittelpunkt. Foto: Marijan Murat/dpa

Stuttgart. In Stuttgart bricht am Wochenende das Chaos aus, Hunderte Menschen verwüsten in der Nacht Teile der Innenstadt. Was sind die Hintergründe der Taten? Und welche Rolle spielte das Verhältnis der Randalierer zur Polizei?