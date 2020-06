Für viele Autofahrer gibt es wohl nichts Schlimmeres, als bei Hitze im Stau zu stehen.

Daniel Karmann/dpa

Berlin. In vielen Bundesländer haben die Sommerferien bereits begonnen – pünktlich wird auch das Wetter sommerlich. In den Vorjahren ging im Sommer auf den Autobahnen vielerorts manchmal gar nichts mehr voran. Wie sieht es am kommenden Wochenende aus?