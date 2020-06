Bus aus dem Film "Into the Wild" muss Platz in der Wildnis räumen

Regisseur und Schauspieler Sean Penn verfilmte "Into the Wild".

imago images/Everett Collection

Anchorage. Der Bus aus dem Film "Into the Wild" genießt Kultcharakter in der Wildnis von Alaska. Das Problem: Viele Fans verletzten sich auf der Suche nach dem stillgelegten Fahrzeug. Nun reagieren die Behörden in Alaska.