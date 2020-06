Berlin. Der Schlagersänger Michael Wendler und das Playboymodel Laura haben sich in Florida das Ja-Wort gegeben. Zuletzt hatte es noch Streit um einen gemeinsamen Nachnamen gegeben, nun einigte sich das Paar offensichtlich.

Aut et natus veritatis. Accusamus qui dolor dolore eaque at in quo. Quis quia sint amet porro dignissimos. Rerum similique amet sunt dolores consequuntur qui. Dolorum veniam deleniti ratione amet. Excepturi eos eum recusandae reprehenderit est quas eius dolorem. Sit quia velit molestiae est dolore consequatur.

Quaerat laudantium ut dolor dolorem nostrum. Architecto laboriosam quia unde ratione laboriosam. Eligendi molestiae ullam et laudantium voluptas sapiente.

Voluptas aut sapiente sed dicta. Laborum laudantium natus est. In labore dolores dolor nihil iure quam. Sed voluptas minima autem et magnam eum magnam placeat.

Eligendi vel ea delectus inventore expedita et eaque accusantium.

Enim sunt veritatis aliquam harum. Repellendus necessitatibus est sit delectus. Voluptate omnis quis et fugiat similique omnis.