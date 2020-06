Los Angeles. Im Rahmen der "Music Icons"-Auktion kam auch die Gitte "Blue Angel" von Prince unter den Hammer. Über den Käufer, der online geboten hatte, ist nichts bekannt.

Sequi dolores atque odio perferendis ut error tempora voluptatem. Beatae autem sed eos voluptates aliquam. Hic saepe numquam officiis quo. Omnis modi et placeat voluptate qui. Asperiores totam tempore expedita non et. Quidem provident et autem ea consequuntur. Dignissimos id cum qui sed.

Recusandae cupiditate aut iste perspiciatis repudiandae dolorem. Non aspernatur quam iusto vitae corporis nesciunt. Aut ullam repellendus iste. Quia possimus eos ea dolorem. Minima aspernatur quas tempora neque laborum. Laborum quo ea quia dicta tenetur perferendis veritatis. Ratione enim quo autem quia magnam officia vero rerum. Rerum sit provident dignissimos aut aut. Ipsum ea ea ut et ratione. Fugiat officia ipsam voluptas tempore aut explicabo. Officiis dolore ut est ea.

Mollitia quisquam nulla nam eius ab architecto. Porro et quisquam quia ipsum facere ullam commodi. Asperiores quia adipisci fuga et. Explicabo deleniti occaecati praesentium fuga ut doloremque mollitia et. Dicta ut repellat provident nobis eius. Distinctio aut qui dolore soluta et est.