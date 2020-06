Wien. In Wien ist ein Student zu einem Bußgeld verdonnert worden, weil er vorsätzlich einen Polizisten angefurzt haben soll.

