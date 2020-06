Ehemaliger Manager von VW in Kroatien festgenommen

VW hatte im September 2015 Abgasmanipulationen in großem Stil eingeräumt.

imago images/Jens Schicke

Wolfsburg. Aufgrund einer möglichen Beteiligung am Abgasskandal bei Volkswagen wurde ein ehemaliger Manager von VW in Kroatien festgenommen. Nun droht eine Auslieferung an die USA.