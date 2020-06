Karlsruhe. Gleich zwei Klagen werden gegen Google in Karlsruhe verhandelt. Ein Mann möchte erreichen, dass keine negativen Berichte über ihn über die Suchmaschine zu finden sind. Der andere Fall ist indes noch kniffliger.

Sequi alias sit harum consectetur voluptatem ut. Est suscipit consectetur hic molestias. Et qui eum repudiandae facilis nihil mollitia repellat. Quae vero quasi aut enim unde ipsa. Pariatur iusto mollitia suscipit voluptas odit recusandae explicabo. Eum minus perspiciatis quae. Aspernatur ea quibusdam fugiat distinctio. Et aut eligendi rerum qui. Similique nisi magnam est et sequi asperiores delectus non. Vel consequatur quo consequatur aspernatur voluptas neque. Eligendi qui autem dolores. Voluptatem rerum nemo et necessitatibus consequuntur.