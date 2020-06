Kiel/Braunschweig. Der Hauptverdächtige im Fall Maddie ist mehrfach wegen Sexualstraftaten an Kindern vorbestraft. Nun will der Mann auf Bewährung aus der Haft in Kiel rauskommen. Das Landgericht Kiel wies den Antrag nach Braunschweig zurück.

