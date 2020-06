Zwei der drei Opfer, die bei einem Brand im Imbisswagen verletzt wurden, wurden in eine Spezialklinik gebracht. (Symbolbild)

imago images/Stefan Noebel-Heise

Bielefeld. Nach einem heftigen Ausbruch eines Feuers in einem Imbisswagen in Bielefeld eilten Passanten zum Unglücksort, um die brennenden Mitarbeiter zu retten. Einer der drei Opfer schwebt dennoch in Lebensgefahr.