Frankfurt/Main. Ermittler prüfen zurzeit, ob es eine Verbindung zwischen den Fällen des verschwundenen Mädchen Maddie und des getöteten Jungen Tristan gibt. Anfang Juni wurde überraschend mitgeteilt, dass der wegen anderer Delikte inhaftierte Christian B. im Fall Madeleine McCann unter Mordverdacht steht.

Voluptatibus sunt non rerum et nulla sint quibusdam. Possimus quis saepe eius eos ullam ipsum. Aliquid quia dicta earum in quasi repellendus quaerat. Voluptatibus culpa dolor consequatur sapiente fugiat est illo illum.