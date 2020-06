Pirmasens. Ein 51 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Auto in eine Menschengruppe in Pirmasens. Die Justiz stuft diese Tat mit einem Toten und sechs Verletzten als fahrlässige Tötung ein. Ein Haftgrund liege nicht vor.

