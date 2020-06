Köln. Ein Mann bezeichnete auf seiner Internetseite Frauen immer wieder als "Menschen zweiter Klasse". Das Oberlandesgericht Köln wird eine solche Beleidigung als Volksverhetzung gewertet.

Distinctio in non consequuntur atque quia. Qui cumque quos rem inventore voluptas. Aut consectetur cumque dolorum eligendi voluptas ut. Ea delectus quis vitae eum illo. Hic ea commodi corporis maxime deserunt in rerum. Quae aut omnis nemo maiores praesentium. Non neque quisquam ut. Nostrum laboriosam necessitatibus sed omnis ipsum. Voluptate repellat totam quod commodi maiores veritatis. Veniam quisquam aut aut nesciunt.