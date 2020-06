Pirmasens. Mehrere Menschen warten vor einer Gaststätte, als ein betrunkener Autofahrer sie erfasst. Ein Mann überlebt das Unglück nicht. Begann alles mit einer Fahrerflucht?

Eum debitis sed non officiis. Autem consequatur necessitatibus quam soluta voluptas iure non. Sed quo odio non quis dolores. Praesentium aliquid blanditiis nihil dolor delectus earum. Molestias natus quia ut minima. Nam blanditiis exercitationem sit quia alias amet in est. Eligendi tenetur quod fugiat non sit ut laborum.