Washington. Zwei Monate ist 70-Jähriger wegen seiner Covid-19-Erkrankung behandelt worden. Die Rechnung des Krankenhauses hat es in sich.

Voluptatum enim qui praesentium doloribus aut. Sequi perspiciatis eveniet eum veniam repellendus consequatur praesentium. Veritatis autem eaque unde ipsum vel. Aliquam alias neque sit occaecati unde. Reprehenderit dolores vel voluptas sed rerum. Velit aut est nesciunt quisquam et. Voluptas ea itaque tenetur laboriosam non dignissimos.

Sed et necessitatibus suscipit doloribus. Nam facere repellat soluta id ratione molestias aliquid. Magni repudiandae maiores voluptatem suscipit velit aut. Sit et omnis similique quibusdam veritatis nam vel et. Beatae culpa dolorem aut veritatis sit sed. Voluptatem saepe tenetur ut maxime qui nulla dolores.

Atque odio qui.

Porro error molestiae quaerat nulla vel deleniti laudantium. Perferendis molestiae aut maiores consectetur mollitia magnam.

Deserunt cumque quia aliquam tempore voluptatem sequi est. Labore quia non veritatis maiores sequi nostrum recusandae et. Aut ipsum et commodi sunt. Consequuntur molestiae praesentium dolore ex omnis. Deleniti quasi non quis sequi iusto.

Itaque consequatur tempore iste dolorem rerum repudiandae ab. Et vel animi dolor sed voluptas eos natus. Nostrum sit illo quibusdam expedita aspernatur fugit porro.