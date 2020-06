Genf. Übereifrige Polizisten in der Schweiz haben ein Ermittlungsverfahren gegen einen Achtjährigen eingeleitet, weil dieser in einem Dorfladen mit Spielgeld bezahlen wollte.

