Münster. Im Namen der Pfote: Jetzt muss sich auch das Oberlandesgericht in Hamm mit Mops Edda aus Ahlen beschäftigen. Die nächste Instanz wird eingeschaltet, weil die neue Besitzerin des Hundes den verantwortlichen Gutachter für befangen hält.

