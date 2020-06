Frankfurt/Main. Die Piloten des durch die Corona-Krise angeschlagenen Unternehmens Lufthansa erneuern ihr Angebot für einen freiwilligen Gehaltsverzicht. Die Lufthansa hat die Vereinigung Cockpit sowie die Gewerkschaften Verdi und Ufo (Kabinenpersonal) für diesen Mittwoch zum "Tarifpartnergipfel" eingeladen.

