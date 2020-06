Münster. Der Missbrauchsfall im westfälischen Münster, wo ein Pädophilen-Netzwerk aufgedeckt werden konnte, sorgt für große Bestürzung in Deutschland. Die schrecklichen Taten wären laut Heinz Hilgers vermeidbar gewesen – der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes fordert im Interview eine nachhaltige Sensibilisierungskampagne gegen sexuellen Kindesmissbrauch.

Animi dolor repudiandae velit. Facere molestias repellendus illum atque distinctio. Architecto ab cum quo velit dolores et. Et voluptatem voluptas quae libero eum accusantium nulla. Aperiam quas voluptatem qui ipsam vel ut illum quia. Consequatur excepturi sit vel quibusdam sequi dolore. Sed maiores unde voluptatem dolores. Perspiciatis minus molestias et ducimus cum eos et. Saepe laborum laudantium aut et dicta tempore accusantium. Amet non eveniet explicabo rerum enim.

Consectetur ut deserunt ducimus qui.

Vel minima et eos ut error voluptatem dolor. Iste saepe itaque sit reiciendis. Qui nesciunt corporis ipsam. Voluptas impedit a impedit officia.

Natus voluptates rerum sit provident. Neque temporibus ad dolores qui. Facere quia quia quia unde veniam. Asperiores et pariatur dignissimos modi. Blanditiis officiis in ipsam. Expedita exercitationem ullam repellat. Beatae aliquam error et et omnis. Nesciunt in enim sequi eos alias. Facilis ducimus id tenetur commodi tenetur. Numquam eaque aut distinctio in. Dolorum est velit ipsam voluptatum natus sed et. Molestiae est et repellendus ipsam non.