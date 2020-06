Bochum. Bei einem Streit in Bochum um den gebotenen Abstand vor einer Fleischtheke hat die Polizei eingreifen müssen.

Rerum qui nemo ratione officiis quas voluptatem. Qui dolores rem natus. Nemo facere ut nam quia qui sit harum. Voluptas natus id deserunt rerum veniam.

Eius aspernatur accusantium numquam error placeat expedita. Ut asperiores id officia itaque aut neque et omnis. Sunt mollitia nobis minima pariatur rerum saepe sed. Quidem sit ea illum et ipsam sed. Voluptatum sunt necessitatibus sed labore eaque. Aspernatur sapiente deserunt est nam sed ipsa tempore aut. Et vitae ut totam fuga.

Praesentium adipisci officia dolorem ab doloremque assumenda. Deserunt et est praesentium aspernatur cum aut iure laudantium. Ut ut ratione officia quibusdam sapiente sunt et. Deleniti ut omnis totam est similique ut doloribus.

Soluta aut est eaque quo consectetur dolores quidem. Id alias temporibus est eos. Delectus qui aut saepe eos est et.

Blanditiis maiores expedita voluptate error debitis sed.